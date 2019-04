De ongeveer dertig personen die donderdag uit een vrachtwagen op de A2 bij Gronsveld sprongen, zijn migranten. De politie bevestigt dit na verhoor van de elf opgepakte migranten.

De migranten waren met een vrachtwagen uit Cyprus meegelift naar Nederland. Ze verlieten het voertuig op de A2, waarna ze de wijken van Maastricht invluchtten. Ze hadden rugzakken bij zich en een aantal van hen liep op blote voeten.

De politie en marechaussee, die donderdag al dachten dat het om migranten ging, wisten elf personen op te pakken. Zij zijn na hun arrestatie overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Het blijkt te gaan om negen minderjarigen en twee volwassenen. De kinderen zijn overgebracht naar een opvangcentrum voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel.

Over de volwassenen moet nog een besluit worden genomen. Ze gaan in vreemdelingenbewaring of worden uitgezet. Hun nationaliteit is nog niet bekend. "Je weet natuurlijk nooit of ze de waarheid spreken", legt de politie uit. "Er wordt nog onderzocht wie ze zijn en waar ze vandaan komen."

Van de opgepakte vrachtwagenchauffeur is inmiddels duidelijk dat hij geen verdachte is in het onderzoek. De 22-jarige man uit Roemenië wist niet dat hij personen vervoerde en is daarom vrijgelaten.

Het is onduidelijk waar de gevluchte migranten verblijven. De zoekactie werd donderdag al stilgelegd. Een woordvoerder van de Limburgse politie vertelt dat de actieve zoektocht niet wordt hervat en dat er nu gehandeld wordt op basis van meldingen.