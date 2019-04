Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Marco Kroon voor het uitdelen van een kopstoot aan een agent. Dat laat justitie vrijdag weten.

Het incident vond begin maart plaats tijdens het carnaval in Den Bosch. Defensie laat tegelijkertijd weten dat Kroon in afwachting van zijn zaak wordt geschorst.

De schorsing is een zogenaamde ordemaatregel en houdt in dat een medewerker van Defensie direct al zijn werkzaamheden als militair moet neerleggen. Dit soort maatregelen wordt vaker opgelegd.

Het incident met Kroon gebeurde op 3 maart van dit jaar. De militair werd aangesproken door drie agenten nadat hij werd betrapt op wildplassen. Kroon zou zich vervolgens hebben misdragen en zijn geslachtsdeel hebben laten zien.

"Ook zou hij zijn middelvinger hebben opgestoken naar een andere agent", aldus het OM. "Tot slot zou hij bij zijn aanhouding een agent een kopstoot hebben gegeven."

Militair kan uitdelen kopstoot niet herinneren

De advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops, heeft een wat andere lezing van het incident. "Hij kon niet stoppen met plassen en vervolgens is dat geëscaleerd", aldus de advocaat.

Kroon heeft volgens Knoops ontkend dat hij een agent heeft mishandeld. "Voor zover hij kan herinneren is dat niet gebeurd." Knoops voegt hier vrijdag aan toe dat Kroon vanuit de media moest vernemen dat hij door Defensie geschorst is.

Kroon is drager van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding. Hij kreeg deze voor zijn "uitzonderlijke daden" tijdens de oorlog in Afghanistan. Hij was de eerste in 55 jaar die de onderscheiding kreeg.

Het is nog niet bekend wanneer Kroon voor de rechter moet verschijnen.

Kroon raakte in opspraak om gebeurtenissen in Afghanistan

In 2017 raakte Kroon in opspraak, nadat hij verklaarde bij een geheime operatie in Afghanistan ontvoerd en gemarteld werd. Na zijn vrijlating zou Kroon zijn belager hebben opgezocht en vervolgens hebben doodgeschoten. Het verhaal van de majoor zorgde voor veel commotie.

Zowel het ministerie van Defensie als het OM stelde onderzoeken in naar de gebeurtenissen, maar beide onderzoeken werden stopgezet, omdat er geen bewijzen voor het verhaal van Kroon gevonden kon worden.

Vorig jaar verklaarde Kroon dat hij ook verkracht was tijdens zijn gevangenschap in Afghanistan. Volgens eigen zeggen wilde hij eerder nooit vertellen wat hem destijds precies overkomen was. Kroon schreef zijn ervaringen op in zijn roman Kroongetuige. Het is een vervolg op zijn eerder boek Danger Close uit 2013 over zijn tijd in Afghanistan.

Kroon vrijgesproken van drugsbezit

Het was niet de eerste keer dat de Brabander ter discussie stond. Zo startte het OM in 2010, kort na zijn decoratie in 2009, een grootschalig onderzoek naar Kroon vanwege betrokkenheid bij wapen- en drugshandel.

Kroon wordt verdacht van "het voorhanden hebben en verstrekken van enkele stroomstootwapens en het meermalen voorhanden hebben van kleine hoeveelheden harddrugs voor eigen gebruik".

De rechtbank gaat niet mee in de bewijslast die het OM overlegt. Hoewel Kroon werd vrijgesproken van het bezit van cocaïne en MDMA, werd hij wel veroordeeld tot een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur voor het bezit en verstrekken van stroomstootwapens.