De 54-jarige Walter van W. en zijn 33-jarige zoon Casper hebben vrijdag in hoger beroep ontkend dat zij met een straatrace bezig waren toen de vader in maart 2016 met hoge snelheid de negentienjarige Fleur aanreed in Loosdrecht, zo meldt De Telegraaf. De vrouw overleed twee weken na het ongeval.

Volgens de krant was dat voor de mannen de reden om in hoger beroep te gaan, maar voelen beiden zich wel verantwoordelijkheid voor de dood van de vrouw.

De vader werd eerder veroordeeld tot vier jaar cel en een rijverbod voor vijf jaar. Zijn zoon kreeg een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging.

Walter van W. was degene die de vrouw aanreed. De straf voor zijn zoon viel destijds lager uit, omdat hem volgens de rechtbank geen dood door schuld kon worden verweten, ondanks zijn "bijdrage aan het verwerpelijke gedrag van zijn vader".

Rechtszaak maakte veel los door houding verdachten

De rechtszaak maakte eerder veel los, mede door de houding van de verdachten destijds. Zo ontkende Walter van W. met de door experts geconstateerde hoge snelheden te hebben gereden.

De rechtbank concludeerde echter dat er een "stortvloed" aan bewijs was dat de mannen "extreem" snel hadden gereden en dat dit gebeurde met een "wedstrijdmatig karakter".

Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bereikte de vader met zijn Porsche 911 een snelheid van zo'n 167 kilometer per uur. Zijn zoon volgde in een MINI Cooper op korte afstand, aldus vele getuigen. Dit alles gebeurde in het donker en op onoverzichtelijke wegen in de bebouwde kom van Loosdrecht.

Toen de negentienjarige Fleur met haar auto vanaf een oprit de weg op kwam, werd zij met 111 kilometer per uur vol geraakt door de Porsche en raakte ze ernstig gewond. Ze overleed twee weken later in het ziekenhuis.

Vader al vijf keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed

Vader en zoon hadden eerder die avond, op woensdag 16 maart 2016, gegeten in een restaurant. Na het ongeluk werd vastgesteld dat de vader te veel had gedronken; een feit waar hij al vijf keer eerder voor veroordeeld is.

Ook in hoger beroep wezen de mannen naar de mogelijk kwalijke rol van Fleur. Ze wilden onder meer inzage in het bloedonderzoek van de vrouw, om zo vast te kunnen stellen of het slachtoffer wellicht alcohol had gedronken. Volgens het hof is daar geen enkele aanwijzing voor gevonden.

Ook het verzoek om de belgegevens van het slachtoffer in te zien, werd afgewezen. De veroordeelde mannen wilden deze inzien om na te gaan of ze op het moment van het ongeluk haar mobiele telefoon gebruikte. Ook hier vond het hof geen enkele aanwijzing voor.

Op de zitting van vrijdag leek die houding veranderd en betuigden beiden mannen spijt. Het Openbaar Ministerie (OM) zal later op vrijdag de strafeis formuleren.