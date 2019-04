De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft vrijdag explosieve stoffen verwijderd in Doetinchem. De stoffen, die nog verder onderzocht moeten worden, werden gevonden in het onderzoek naar de verwoestende plofkraak bij een ABN AMRO-filiaal.

Met zware explosieven werd donderdagavond een pinautomaat in een winkelcentrum aan de Houtsmastraat opgeblazen. De explosie was tot in de verre omtrek te horen.

Het losstaande filiaal van de ABN AMRO is grotendeels verwoest, de brokstukken liggen tientallen meters ver op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Een deel van het winkelcentrum en nabije winkels zijn ontruimd geweest. Alleen de directe omgeving van het gebouw is nog afgezet in verband met sloopwerkzaamheden.

Politie heeft nog niet gemeld of er buit is gemaakt

De politie heeft nog niet gemeld of de daders er met geld vandoor zijn. Het is de tweede maal dat het filiaal van ABN AMRO doelwit is van een plofkraak. Twee jaar geleden richtten criminelen voor 30.000 euro schade aan.

Volgens Omroep Gelderland heeft de politie vrijdagochtend een Burgernet-melding uitgestuurd waarin wordt opgeroepen uit te kijken naar twee mannen op een scooter. Zij zouden donkere kleding dragen.