De politie is op zoek naar de familie van een onbekende minderjarige jongen die maandagavond is aangetroffen in de stationshal op Utrecht Centraal. De jongen sprak alleen Chinees en was niet in het bezit van identiteitspapieren.

Met hulp van een Chinese tolk is geprobeerd om meer te weten te komen over zijn familie of verblijfplaats, maar dit is niet gelukt. De politie meldt dat hij is ondergebracht op een veilige plek en dat de zoektocht naar zijn familie is voortgezet.

Uit camerabeelden is gebleken dat de jongen maandagavond tussen 18.45 en 19.03 uur bij de fontein tussen de stationshal en Hoog Catharijne rondliep. Van 19.03 tot 19.30 uur stond hij bij de ingang van het station, waar BOA's van de NS een gesprek met hem probeerden te voeren.

De politie laat weten dat het gaat om een jongen van Aziatische afkomst die tussen de twaalf en zestien jaar oud is. Hij heeft zwart kort stekelig haar en is 1.75 meter lang.

De jongen had maandagavond een zwarte capuchontrui en een joggingbroek aan en had een meerkleurige rugzak bij zich.