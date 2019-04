Zestien Nederlandse studenten van het Amsterdamse Hout- en Meubileringscollege zijn in de Italiaanse stad Milaan behandeld vanwege een opgelopen virus. Het is nog niet bekend om wat voor virus het gaat en wat de oorzaak van de kwaal is, zegt teamleider Stephan Welie van de vakschool.

In totaal hadden ongeveer dertig studenten en vier begeleiders gezondheidsklachten als buikpijn, misselijkheid en koorts tijdens hun excursie in Milaan.

Maandagochtend vertrokken 110 studenten en 11 begeleiders vanuit Amsterdam met twee bussen om de interieurbeurs Salone del Mobile te bezoeken.

Dinsdagavond ontstonden de eerste gezondheidsklachten. In totaal werden zestien studenten in het ziekenhuis behandeld, van wie er dertien snel naar huis konden. Inmiddels zijn alle leerlingen ontslagen uit het ziekenhuis.

Studenten keren vrijdag terug naar Amsterdam

Volgens van Welie kloppen de berichten die donderdagochtend in de Italiaanse media verschenen niet. Daarin werd gesuggereerd dat de leerlingen een voedselvergiftiging zouden hebben opgelopen in een Nederlands restaurant, vlak voor hun reis naar Italië.

"De leerlingen zijn niet ziek geworden van een voedselvergiftiging, maar we weten niet wat wel de oorzaak is. Het zou kunnen zijn dat een student die het virus met zich meedroeg in de bus is gestapt en het daardoor overgedragen heeft, maar dat is puur speculatie."

Inmiddels zijn de studenten weer overgegaan tot de orde van de dag. "Het was even heel erg schrikken, maar de sfeer in de groep is nu goed. De studenten hebben plezier."

Vrijdag begint de terugtocht naar Amsterdam, waar de groep maandag zal aankomen.