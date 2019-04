Door de ongeregeldheden bij de Johan Cruijf ArenA voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Juventus (1-1) zijn woensdag vijf agenten gewond geraakt. Vanuit supporters was er veel onvrede over het in hun ogen buitensporige politieoptreden.

Een van de gewonde agenten moest woensdagavond naar het ziekenhuis worden gebracht omdat een zwaar stuk vuurwerk in haar nabijheid ontplofte. De vrouw heeft mogelijk gehoorschade opgelopen.

De andere agenten liepen eveneens verwondingen op omdat er door supporters met stenen en andere voorwerpen naar hen werd gegooid. Een lid van de Mobiele Eenheid (ME) viel daardoor van zijn paard.

In totaal werden er 185 mensen aangehouden. Onder hen waren tientallen Italiaanse supporters die wapens op zak hadden. Van de gearresteerde personen zitten er nog veertien, allen Nederlanders, vast op verdenking van openlijke geweldpleging.

Italiaanse supporters aangehouden bij Johan Cruijff ArenA (foto: Politie)

Politie maakte gebruik van waterkanonnen

De politie was woensdag massaal op de been bij de Johan Cruijf ArenA. De woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema laat weten dat de wedstrijd tegen Juventus als een risicowedstrijd was bestempeld en dat er daarom veel agenten waren.

Omdat het een risicowedstrijd betrof, "mocht er ook preventief worden gefouilleerd", verduidelijkt de woordvoerder, met als resultaat het staande houden van de Italiaanse supporters.

De Amsterdamse driehoek had woensdagochtend eveneens besloten dat er geen vuurwerk mocht worden afgestoken bij de ArenA. Daarom waren er extra agenten aanwezig om dit verbod te handhaven.

Waterkanonnen zorgden voor chaotische situaties

Ook waren er twee zogenoemde waterwerpers, beter bekend als waterkanonnen. Deze werden ingezet om vuurwerk en fakkels mee te doven. De waterkanonnen werden echter ook tegen supporters gebruikt, mede omdat er vuurwerk richting de politie werd gegooid.

Door de inzet van de waterkanonnen ontstonden soms chaotische situaties en werden niet alleen de relschoppers, maar ook onschuldige omstanders geraakt.

Advocaat noemt optreden politie 'buitenproportioneel'

Christian Visser, die als advocaat vaak voetbalsupporters bijstaat, noemt het optreden van de politie "buitenproportioneel" en "volstrekt belachelijk".

"Je weet dat er vuurwerk gaat worden afgestoken bij voetbalwedstrijden", aldus Visser. "Dat gebeurt bij dat soort evenementen. Het gebruik van waterkanonnen werkt alleen maar averechts. Dat hebben we gezien", verwijst de advocaat naar de beelden van de ongeregeldheden.

Politie gaat optreden intern bespreken

Op de vraag hoe de politie zelf terugkijkt op woensdagavond, laat ze weten dat er maandag intern overleg wordt gevoerd en dat dan ook het politieoptreden besproken zal worden.

De woordvoerder van de burgemeester zegt dat de uitkomst van dat overleg in de lokale driehoek zal worden besproken.

Reinier van Dantzig, die namens D66 in de Amsterdamse gemeenteraad zit, zegt op Twitter graag van Halsema te willen weten welke keuzes er voorafgaand aan de wedstrijd zijn gemaakt en welke lessen er getrokken kunnen worden.