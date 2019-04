Twee derde van de basisschoolleerlingen in Nederland krijgt geen water mee naar school, blijkt vrijdag uit onderzoek van de drinkwatersector. Een op de acht kinderen zegt op school nooit kraanwater te drinken. De drinkwatersector wil kraanwater vrijdag promoten tijdens de Koningsspelen, die in het teken staan van water drinken.

Bij basisschoolleerlingen is water, aangelengd met siroop, de favoriete dorstlesser. Frisdrank, al dan niet met prik, staat op de tweede plaats. Kraanwater volgt op de derde plek.

Uit het onderzoek, dat door de drinkwatersector is uitgevoerd onder 3.300 kinderen in heel Nederland, blijkt dat de helft van de kinderen van hun ouders niet elke dag kraanwater hoeven te drinken. Een op de vijf kinderen hoeft dat helemaal nooit.

Twee derde van de onderzochte leerlingen vindt kraanwater een beetje tot heel lekker en drie kwart van hen drinkt het thuis elke dag. Kinderen van hoogopgeleide ouders drinken meer kraanwater dan kinderen van laagopgeleide ouders.

Middelbare scholieren drinken meer water

Joke Cuperus, woordvoerder van alle drinkwaterbedrijven in Nederland, zegt geschrokken te zijn van het grote aantal kinderen dat zoet drinken meekrijgt naar school. "Ik had verwacht dat het percentage lager zou liggen. Het drinken van zoete drank is slecht voor het gebit en er zitten meer calorieën in dan in water."

Wel ziet ze dat op middelbare scholen in Noord-Holland door leerlingen meer water wordt gedronken dan op basisscholen. "Uit onderzoek onder vierhonderd leerlingen bleek dat frisdrank op één staat en kraanwater op twee. Op basisscholen komt kraanwater dus pas op de derde plek."

'Meer tappunten plaatsen om water populairder te maken'

Cuperus denkt dat het plaatsen van meer tappunten helpt om meer kinderen kraanwater te laten drinken in plaats van frisdrank of water aangelengd met siroop. In Nederland zijn nu zo'n duizend binnen- en buitentappunten.

"Hoe makkelijker kinderen aan kraanwater kunnen komen, hoe meer ze het gaan drinken", aldus Cuperus. "Hier ligt ook een rol weggelegd voor scholen, die kinderen ook meer kunnen stimuleren. Kinderen geven bijvoorbeeld aan dat ze op school alleen op de wc's hun bidon kunnen bijvullen en dat ze dat vaak geen frisse plek vinden."

Tijdens de Koningsspelen opent koning Willem-Alexander vrijdag een buitentappunt op een basisschool in Friesland. Basisscholen in heel Nederland kunnen meedoen aan een Kraanwater Challenge en zo een eigen watertappunt winnen.