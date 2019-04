Een groep van ongeveer dertig personen is donderdagochtend uit een vrachtwagen gesprongen op de A2 bij het Limburgse Gronsveld. De politie gaat er op dit moment van uit dat het om migranten gaat.

De groep bestaat uit volwassenen en kinderen, laat een woordvoerder van de politie weten. Zij zijn na het uitstappen Maastrichtse wijken in gevlucht. Een aantal van hen loopt op blote voeten.

De groep sprong rond 8.45 uur uit een vrachtwagen die op de A2 bij Gronsveld aan de kant stond, vertelt de woordvoerder op basis van meldingen. Inmiddels zijn elf van hen opgepakt. De politie en de marechaussee zijn tegen het middaguur gestopt met het actief zoeken naar de anderen.

Nadat de personen het voertuig hadden verlaten, reed de bestuurder door. De vrachtwagenchauffeur is even later bij Houthem opgepakt. De politie wil op dit moment geen uitspraken doen over zijn identiteit, maar kan wel vertellen dat de vrachtwagen afkomstig is uit Cyprus.

De politie kan op dit moment ook niets vertellen over de identiteit van de personen die uit de vrachtwagen zijn gesprongen. "Ze lijken in ieder geval niet uit Nederland te komen", vertelt een woordvoerder.

De opgepakte personen worden op het politiebureau verhoord.