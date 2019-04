Bij een steekpartij woensdagmiddag in een park in de buurt van het Rijswijks Lyceum in het Zuid-Hollandse Rijswijk zijn twee gewonden gevallen. Volgens de politie zijn de slachtoffers tussen de veertien en achttien jaar oud.

De dader, die nog op de vlucht is, is ongeveer net zo oud. De aanleiding van de steekpartij is onbekend.

Het is onbekend of het drietal op het Rijswijks Lyceum zit. Ook is er nog niets bekend over de verwondingen van de slachtoffers, maar beiden zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek van het incident landde ook een traumahelikopter.