Bij een steekpartij woensdagmiddag in een park in de buurt van het Rijswijks Lyceum in het Zuid-Hollandse Rijswijk zijn twee gewonden gevallen. Volgens de politie zijn de slachtoffers tussen de veertien en achttien jaar oud.

De dader sloeg aanvankelijk op de vlucht, maar meldde zich daarna zelf bij de politie.

Het is onbekend of het drietal op het Rijswijks Lyceum zit. Ook is er nog niets bekend over de verwondingen van de slachtoffers, maar beiden zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek van het incident landde ook een traumahelikopter.

De politie roept getuigen op die iets gezien of gehoord hebben wat met het steekincident te maken heeft, zich te melden.