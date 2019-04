De politie heeft woensdagmiddag in Amsterdam op verschillende plekken vele tientallen Italiaanse voetbalsupporters opgepakt. Zij hadden onder meer uitschuifbare wapenstokken, vlaggenstokken, pepperspray, een hamer en een mes bij zich.

De eerste groep met supporters werd woensdag in de loop van de middag aangehouden bij station Weesperplein. Een paar uur later hield de politie een groep met tientallen Italiaanse supporters aan bij de Johan Cruijff ArenA.

Beide groepen gooiden de slagwapens op de grond toen de politie arriveerde. "De verdachten lijken vooralsnog van Italiaanse afkomst. Zij zijn met bussen overgebracht naar een cellencomplex", aldus de politie.

De eerste groep hield zich aanvankelijk op bij de Johan Cruijff ArenA, maar verplaatste zich vervolgens per metro richting de Amsterdamse binnenstad. Daar zagen agenten dat de Italianen slagmaterialen bij zich hadden.

Bij station Weesperplein werden de Italianen gearresteerd. Daarbij werd de politie geholpen door Italiaanse politiemensen die gekleed waren in burgerkleding. Zij herkenden enkele van de verdachten uit de Italiaanse supporterswereld.

Groep ingesloten nabij trainingsveld

De tweede groep arrestanten hield zich langere tijd op in de omgeving van de ArenA. Zij werden door leden van de Mobiele Eenheid (ME) ingesloten in de buurt van het trainingsveld van Ajax. De Italianen hadden onder meer vuurwerk, diverse busjes pepperspray, een mes en een hoeveelheid fakkels bij zich.

Het is nog niet bekend wat er precies met de arrestanten gaat gebeuren en waarvan ze worden verdacht. Beide groepen zijn in ieder geval met bussen naar een cellencomplex vervoerd.

Woensdagavond speelt Ajax thuis tegen Juventus in heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League.

Vuurwerk niet toegestaan

Eerder op de dag maande de politie voetbalsupporters geen vuurwerk af te steken.

"Vanwege de veiligheid van de aanwezige supporters, maar ook van duizenden concertbezoekers en het winkelend publiek is het niet toegestaan om fakkels en vuurwerk bij je te hebben of af te steken of gezichtsbedekkende kleding te dragen", aldus de Amsterdamse driehoek.