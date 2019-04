De moeder van Howick en Lili, de Armeense asielkinderen die afgelopen najaar toch in Nederland mochten blijven na veel commotie over hun zaak, mag terugkeren naar Nederland. Advocate Patricia Scholtes bevestigt woensdag berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

Moeder Armina woont sinds zomer 2017 in Armenië. Zij werd Nederland uitgezet, omdat zij uitgeprocedeerd was.

De toen dertienjarige Howick en twaalfjarige Lili mochten in september opeens toch in Nederland blijven, hoewel zij in eerste instantie van de IND het land uit moesten.

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) gebruikt zijn discretionaire bevoegdheid en verleende de kinderen toch een verblijfsvergunning.

De advocaat van Lili en Howick had eerder al gezegd een verzoek tot gezinshereniging te zullen indienen.

Volgens Scholtes is Armina "vol ongeloof" en "heel blij". Zij denkt dat de hereniging nog deze maand of begin volgende maand kan plaatsvinden. Volgens haar ligt het besluit van de IND wel in de lijn der verwachtingen. "Het is belangrijk dat de kinderen bij hun moeder kunnen zijn", aldus de advocaat.

De zaak leidde tot veel maatschappelijke woede

De tieners kregen de eerste afwijzing al in 2009, maar hun moeder bleef jarenlang doorprocederen. Hierdoor groeiden de kinderen in Nederland op.

Harbers wilde het tweetal geen verblijfsvergunning geven. Dat leidde tot een stormvloed aan boze reacties. Experts en artsen stelden dat het niet verantwoord was om de kinderen naar Armenië te sturen. Nederland zou zelfs mensenrechten schenden als Lili en Howick zouden worden uitgezet.

Meer dan 100.000 mensen tekenden een petitie met het verzoek om Lili en Howick in Nederland te houden.