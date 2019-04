De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag de moeder en stiefvader van Joëlle Tromp vrijgesproken van het doden van de vrouw in 2012. Er zijn voldoende aanwijzingen dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd.

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat Linda H. en Leo den H. Tromp een dodelijk middel hebben toegediend.

De verdachten zelf hebben al die tijd ontkend en stelden dat hun dochter een doodswens had en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Moeder H. verroerde zich woensdag na de uitspraak eerst niet en liep uiteindelijk snikkend de zaal uit. Den H. was eerder uit voorarrest vrijgelaten en was niet aanwezig.

De officier van justitie had vorige maand een celstraf van tien jaar tegen beiden geëist. Volgens de aanklager hadden de twee een zelfmoordmiddel besteld in China en hadden zij dat toegediend aan de 29-jarige vrouw terwijl ze haar vasthielden.

Tromp was door haar ziekte invalide geworden en kon de middelen niet zelf hebben ingenomen, stelde het Openbaar Ministerie (OM). Drie getuigen verklaarden dat moeder H. zelf al in 2012 aan hen had verteld dat ze haar dochter had geholpen.

Rechtbank ziet onvoldoende bewijs

Maar de rechtbank vindt de verklaringen van de drie belangrijke getuigen niet overtuigend genoeg om als bewijs te dienen. De drie hebben elkaar in de loop der jaren onderling onbewust beïnvloed en daarom kunnen hun verklaringen op zich niet leiden tot een veroordeling, aldus het vonnis.

Daarnaast is er niet voldoende steunbewijs, vindt de rechtbank. Er is zelfs sprake van ontlastende feiten, zoals een afscheidsbriefje dat later is gevonden in de woning van Tromp. Vermoed werd dat haar moeder dit had geschreven, maar onderzoek toonde aan dat dit het handschrift van Tromp was.

Dood zus van Joëlle Tromp leidde tot onderzoek

De politie ging er ook altijd vanuit dat de destijds 29-jarige zelfmoord had gepleegd, maar in in 2016 besloot een coldcaseteam onderzoek te doen, omdat de zus van Tromp in dat jaar eveneens zelfmoord had gepleegd.

Dat gebeurde onder verdachte omstandigheden, maar ook deze zaak is niet opgehelderd.