De Amsterdamse politie, justitie en de gemeente waarschuwen supporters om woensdag geen vuurwerk af te steken in aanloop naar en tijdens de Champions League-wedstrijd met Juventus.

De driehoek stelt dat er via verschillende kanalen is opgeroepen om een 'warming up' te doen bij de Johan Cruijff Arena voorafgaand aan de wedstrijd. Dat betekent dat supporters zich voor een sfeeractie verzamelen onder een brug voor het stadion.

Dit gebeurt vaker bij grote wedstrijden. Deze sfeeracties gaan doorgaans gepaard met vuurwerk.

"Vanwege de veiligheid van de aanwezige supporters, maar ook van duizenden concertbezoekers en winkelend publiek is het niet toegestaan om fakkels en vuurwerk bij je te hebben of af te steken of gezichtsbedekkende kleding te dragen", aldus de Amsterdamse driehoek.

Vuurwerkbezit bestraft met stadionverbod

Personen die zich misdragen, zullen worden aangehouden. "Dat geldt dus ook voor personen die fakkels of vuurwerk afsteken", zegt de driehoek. "Personen die met vuurwerk worden aangehouden zullen worden bestraft. Deze personen lopen de kans de wedstrijd te missen en lopen de kans op een langdurig stadionverbod."

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er vuurwerk afgestoken bij het Van der Valk-hotel in Amstelveen. Hier bracht de selectie van Juventus de nacht door. In februari overkwam Real Madrid hetzelfde in een ander hotel.

Ajax speelt woensdagavond om 21.00 uur tegen Juventus in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste wedstrijd van het tweeluik in de kwartfinale van de Champions League.