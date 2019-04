Een passagier heeft woensdagochtend een buschauffeur aangevallen, waardoor de bus in botsing kwam met een lantaarnpaal op de Stadhoudersweg in Rotterdam. De man is aangehouden.

Na het incident werd de man in bedwang gehouden door medepassagiers van de bus. Hij is daarna aangehouden door agenten en overgebracht naar het politiebureau.

Een woordvoerder van de politie meldt aan NU.nl dat er een ambulance is opgeroepen voor het incident, maar dat niet bekend is of er gewonden zijn gevallen bij de botsing.

Het is onbekend waarom de man de chauffeur aanviel.