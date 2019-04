De 46-jarige Michel T. is woensdag veroordeeld voor het doodsteken van een medewerker van de tbs-kliniek in Poortugaal. Voor deze daad moet hij tien jaar de gevangenis in. Ook heeft hij tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen.

T. verbleef op het moment van de steekpartij, op 3 februari 2017, in de Zuid-Hollandse tbs-kliniek de Kijvelanden. Het slachtoffer overleed twee dagen later in het ziekenhuis. De rechtbank Rotterdam acht T. schuldig aan doodslag.

T. heeft toegegeven de 25-jarige medewerker te hebben neergestoken. De sociotherapeut werd door T. gevraagd een draadje van zijn trui af te knippen. Vlak daarop stak T. naar eigen zeggen zonder reden meerdere malen in de borst en rug van de medewerker.

Volgens T. was zijn geweldsuitbarsting het gevolg van het snuiven van ritalin, die hij heimelijk van medepatiënten kocht. Volgens onderzoekers heeft het gebruik van ritalin echter geen rol van betekenis heeft gespeeld.

Zijn advocaat had in de rechtszaak tevergeefs een aanvullend onderzoek naar de eventuele invloed van het ADHD-medicijn aangevraagd.

T. heeft ernstige persoonlijkheidsstoornis

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) blijkt dat de man een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. Om deze reden is T. verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Als T. niet wordt behandeld in een hoog beveiligde omgeving en medicatie krijgt, is er volgens de onderzoekers een grote kans op herhaling. De rechtbank beschouwt hem als een "bijzonder gevaarlijke man".

T. verbleef in de tbs-kliniek vanwege een eerdere veroordeling. Hij werd in 1998 schuldig bevonden aan een poging tot doodslag. Sindsdien heeft hij zich meerdere malen gewelddadig gedragen in tbs-instellingen.