Er worden steeds honden en katten gebruikt in medische experimenten. In 2016 waren het 656 honden en 89 katten, in 2017 nam dit al toe naar 909 honden en 200 katten. Dat meldt het AD op basis van cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In 2017 stierf de helft van de proefhonden, van de katten overleefde een op de drie dieren de experimenten niet.

Ondanks dat het kabinet pleit voor minder dierproeven, zijn er voor de komende jaren nog eens ruim vijfduizend honden en twee duizend katten proefdiervergunningen geregeld. Commercieel proefdiercentrum Charles River in Den Bosch is het meest actief; dat centrum kreeg twee jaar terug ruim 2600 honden en 750 katten om mee te experimenteren in vijf jaar tijd.

Verantwoordelijk minister Carola Schouten liet weten dat Nederland nog niet helemaal kan stoppen met dierproeven. ‘Onaanvaardbaar’, volgens Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Volgens hem leiden de meeste dierproeven niet tot betere medicijnen. “We moeten de onderzoeksmethoden verbeteren.”