Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een werkstraf van 180 uur, waarvan zestig uur voorwaardelijk, geëist tegen de vrouw die wordt verdacht van het bedreigen van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Ook wordt ze schuldig geacht aan opruiing.

Tijdens een antiracismedemonstratie op 23 maart 2019 in Amsterdam riep de 21-jarige vrouw uit Nijmegen: "Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf." Zij werd naderhand door de politie opgepakt en wordt verdacht van opruiing en bedreiging.

Volgens de officier van justitie was er uitvoerige aandacht van lokale en landelijke media en werd de boodschap van de vrouw wijd verspreid. De verdachte was hier volgens het OM ook van op de hoogte. Toch herhaalde ze haar leus in de microfoon van een verslaggever.

De officier stelde vast dat de vrouw heeft toegegeven dat het haar bedoeling was dat anderen haar uitspraak zouden herhalen.

"Een doodsbedreiging van een politicus is een zeer ernstige zaak en raakt onze democratie in de kern. De verdachte heeft met haar uitspraken een open zenuw geraakt", aldus de officier, verwijzend naar de moord op Pim Fortuyn in 2002.

Vrouw zag uitspraak als 'grappig'

De vrouw maakte op de zitting duidelijk dat haar uitspraak niet serieus bedoeld was en dat ze er spijt van heeft, maar ze is het er niet mee eens dat haar uitspraak opruiend en bedreigend was. "Ik vond het een grappig liedje", aldus de verdachte. "Ik had niet verwacht dat het serieus genomen zou worden."

Baudet heeft zelf laten weten het scanderen van de leus als bedreigend te hebben ervaren, en dan vooral het opruiende effect ervan op de andere demonstranten. De politicus wil dat de vrouw wordt vervolgd.

Volgens de advocaat van de vrouw, Krit Zeegers, moet de vrouw volledig worden vrijgesproken van haar "onbezonnen actie". Er was volgens de raadsman geen sprake van een "reële vrees" voor geweld.

Zaak wordt behandeld door meerdere rechters

Zelf gaf de vrouw begin april een verklaring uit waarin ze zei haar woorden te hebben onderschat. "Ik wil vooropstellen dat ik absoluut niet vind dat Thierry Baudet doodgeschoten moet worden of dat hem welke vorm van geweld dan ook aangedaan moet worden", viel er te lezen.

Vanwege de "maatschappelijke beroering" deelde de rechter mee dat de zaak niet wordt behandeld door één politierechter, maar door meerdere rechters. Het gaat om een zogenoemde meervoudige kamer.

De uitspraak volgt over twee weken, op 23 april om 13.00 uur.

Docent mag na uitspraken over Baudet aanblijven

Eveneens op dinsdag kreeg de docent van de Universiteit Utrecht die de tekst "Volkert waar ben je?" op Facebook plaatste als reactie op de verkiezingswinst van Baudet, te horen dat hij mag blijven.

Hij krijgt een "voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar", meldt de Universiteit Utrecht op haar website.