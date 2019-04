Bij het supportershome van de Haagse voetbalclub ADO is dinsdagochtend een handgranaat gevonden. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) verwijderd en onschadelijk gemaakt.

De politie verricht onderzoek. De omgeving rond het supportershome was tijdelijk afgezet.

Een woordvoerder van de politie Haaglanden bevestigt een bericht hierover van Omroep West. Het explosief hing aan een deur van het supportershome, naast het stadion in de wijk Forepark in Den Haag.

Op de deur van het supportershome waren drie rode andreaskruizen onder elkaar geschilderd, zoals de kruizen in het wapen van Amsterdam. De politie wil niet speculeren of er een verband bestaat tussen de kruizen en de handgranaat. "Wij houden alle opties open", aldus een zegsman.

De training van ADO is dinsdagochtend afgebroken. "Je moet er niet aan denken wat er in theorie had kunnen gebeuren", aldus een zegsman van de club. "Iedereen is erg van slag."

Het is volgens de woordvoerder niet eerder gebeurd dat er een handgranaat bij het supportershome van de club is aangetroffen.

Supporters: 'Dit is een doodsbedreiging'

Voorzitter Jacco van Leeuwen van de ADO Den Haag-supportersclub Haagsche Bluf noemt het plaatsen van een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag "een regelrechte doodsbedreiging".

Ook vindt hij het "een nieuw dieptepunt in de voetbalgeschiedenis", laat hij weten in een reactie aan het ANP. De voorzitter van de ADO-supportersclub wil niemand beschuldigen. "Het is aan de politie om uit te zoeken wie dat gedaan geeft. De dader heeft met de drie kruizen wel direct naar Amsterdam verwezen", aldus Van Leeuwen.

Vermeende ADO-fans bekladden Amsterdamse gebouwen

In februari werden door vermeende aanhangers van ADO Den Haag vernielingen aangericht in Amsterdam. Ook werden gebouwen beklad met hakenkruizen en leuzen als '070 FCDH' en 'Anti 020'. Het Amsterdamse beeld De Dokwerker werd daarnaast met groene en gele verf beklad, de clubkleuren van ADO Den Haag.

ADO nam destijds afstand van deze acties. Supporters van ADO en de Italiaanse topclub Juventus hebben een vriendschapsrelatie. Ajax speelt woensdagavond in Amsterdam het eerste duel van de kwartfinale in de Champions League tegen Juventus.