De 49-jarige man die dinsdagochtend in het ziekenhuis is overleden, heeft voor zijn dood verklaard dat hij is vastgebonden en in brand is gestoken door meerdere mannen, meldt de politie dinsdag.

De man zou het slachtoffer zijn geworden van een gerichte aanslag na een zakelijk conflict. "We gaan ervan uit dat hij zeker een van de daders kende", meldt de politie aan NU.nl. Het is onduidelijk of de man mogelijk ook eerder werd bedreigd.

De hulpdiensten snelden maandagavond rond 21.15 uur naar de Sparrenweg, nadat er een melding over een bom was binnengekomen.

"Al snel bleek dat er geen sprake was van een bom. Wel stond er een garagebox, waarin een garagebedrijf gevestigd was, in brand." Het bedrijf in de garagebox handelt in auto-onderdelen. Het is niet duidelijk of de man iets met het bedrijf te maken had.

Omwonenden hadden het 49-jarige slachtoffer bevrijd en onder de douche gezet. Hij werd vervolgens met zware brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij uiteindelijk bezweek aan zijn verwondingen.

"Er zou sprake zijn van drie daders, van wie er één na het incident is weggereden in een vermoedelijk grijze Volkswagen Caddy met het kenteken 5-VTR-13", stelt de politie. Mensen die de auto zien, moeten meteen 112 bellen en niet zelf ingrijpen.