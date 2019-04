Het treinverkeer op een aantal grote trajecten in de Randstad is dinsdagochtend flink ontregeld door een kapotte bovenleiding op het spoor tussen Weesp en Amsterdam-Zuid. De problemen gaan volgens de NS zeker tot 17.00 uur duren.

Een flink deel van de bovenleiding is ernstig beschadigd geraakt. De problemen werden rond 6.00 uur ontdekt. Een treinstel sleepte tijdens zijn rit een deel van de bovenleiding mee.

"Het is een hele flinke beschadiging", legt een woordvoerder van ProRail uit. "We doen ons best de problemen te herstellen. We hopen dat voor de avondspits alles is hersteld, maar het is heel lastig nu een exacte prognose te geven."

Door de problemen met de bovenleiding is op dit drukke traject slechts één spoor beschikbaar. De vertragingen en uitval van treinen als gevolg van deze verstoring hebben ook effect op talloze andere trajecten in de Randstad.

Op veel trajecten vallen treinen uit

Zo was de treinenloop rond Schiphol en Leiden in de ochtendspits ernstig verstoord. Op deze routes vielen veel treinen uit. Ook op het traject Almere-Hilversum reden veel minder frequent treinen dan gebruikelijk.

Op onder meer de stations in Weesp , Hilversum en Leiden staan de perrons vol met wachtende reizigers. Als er al treinen wegrijden, dan kunnen veel mensen niet instappen, omdat de treinstellen al heel vol zijn.

NS heeft op bepaalde trajecten bussen ingezet. Zo rijden er tot de avondspits stop- en snelbussen tussen Weesp, Diemen en Amsterdam Muiderpoort.

Reizigers rond Leiden ondervinden al weken hinder

Het treinverkeer van en naar Leiden Centraal is deze weken al ernstig verstoord door geplande werkzaamheden. Er rijden geen treinen van Leiden naar Den Haag HS, wat veel overlast veroorzaakt.

Op sociale media klagen treinreizigers al twee weken over de extra reistijd als gevolg van deze omleidingen.