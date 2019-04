De 49-jarige man die maandagavond werd aangetroffen in een brandende garagebox in Breda, is overleden.

De politie gaat uit van een misdrijf en denkt dat de aanslag is gepleegd door meerdere daders.

Het slachtoffer was een inwoner van Breda en was nog aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Buurtbewoners hadden zich daarvoor over het slachtoffer ontfermd en hem onder de douche gezet, zei een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

In verband met de aard van de melding die de politie ontving, werden zeker twintig agenten ter plaatse gestuurd en hulden zij zich in kogelwerende vesten.