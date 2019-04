De 49-jarige man die maandagavond in een brandende garagebox aan de Sparrenweg in Breda werd aangetroffen, is overleden. De politie gaat uit van een misdrijf, zegt een woordvoerder dinsdag tegen Omroep Brabant.

De politie denkt dat het geweld persoonlijk tegen de man was gericht.

Buurtbewoners laten aan De Telegraaf weten dat de man tegen zijn zoon zou hebben gezegd dat hij voor auto-onderdelen een afspraak had in de garagebox. Er zouden vervolgens drie mannen naar de garagebox zijn gekomen. Een van hen zou zijn voormalige zakenpartner zijn.

De ruzie zou zijn ontstaan door een zakelijk conflict. Iemand zou een pistool tegen het hoofd van het slachtoffer hebben gericht. Nadat de man vastgebonden was, zou hij in brand zijn gestoken.

'Slachtoffer was nog aanspreekbaar tijdens vervoer naar ziekenhuis'

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hij vertelde agenten dat er meerdere mensen betrokken waren bij de aanval.

Omwonenden hadden zich daarvoor over het slachtoffer ontfermd en hem onder de douche gezet", zei een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

In de garagebox is een bedrijf gevestigd dat handelt in auto-onderdelen. Het is onduidelijk of de man iets met het bedrijf te maken had.

In verband met de aard van de melding die de politie maandag ontving, werden zeker twintig agenten met kogelvrije vesten naar de Sparrenweg gestuurd. De straat is nog steeds afgesloten.