Als een gevangene zijn eigen voedsel klaarmaakt, dan is de kans kleiner dat diegene later opnieuw de fout in gaat, concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdag.

Ondervoeding op jonge leeftijd en ongezonde of te weinig voeding op latere leeftijd zouden de kans op crimineel gedrag vergroten, aldus de onderzoekers. Zo'n 7 tot 10 procent van de gedetineerden kampt op dit moment met ondergewicht.

De onderzoekers concluderen daarnaast dat er te vaak eten wordt weggegooid, omdat het de gevangenen niet bevalt. In 2010 kwamen Belgische gevangenen in opstand in de gevangenis van Tilburg, omdat zij magnetronmaaltijden niet gewend waren.

Daarnaast zou de verantwoordelijkheid voor de samenstelling en het bereiden van maaltijden de heropvoeding van gedetineerden stimuleren. "Dat vergroot de zelfredzaamheid van bajesklanten, zij nemen zo meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid", aldus de onderzoekers.