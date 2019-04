Misdaadjournalist John van den Heuvel zegt dat de ernstige aan hem gerichte bedreiging afkomstig is van Ridouan Taghi, die wordt gezocht vanwege betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

Van den Heuvel maakte in november bekend dat hij vanwege een bedreiging niet naar de studio van RTL Boulevard mocht gaan. Begin februari kon hij zijn werkzaamheden voor het programma weer hervatten.

Destijds werd niet bekendgemaakt wie verantwoordelijk was voor de dreiging. Van den Heuvel maakte de naam pas maandag bekend in de uitzending van RTL Boulevard.

"Het is inmiddels niet meer een geheim dat ik goed beveiligd word", vertelde hij. "Dat komt door de plannen die Taghi zou hebben in mijn richting. Die plannen gingen heel ver, kan ik je zeggen."

Van den Heuvel was bij RTL Boulevard om te praten over de aanslag op het pand van De Telegraaf, waar maandag twaalf nieuwe verdachten voor zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Taghi de opdrachtgever was.

De in Vianen geboren Taghi is de meest gezochte crimineel van Nederland. Sinds 2009 staat hij niet meer ingeschreven in Nederland. Zijn verblijfplaats is niet bekend. De politie denkt dat hij waarschijnlijk in het buitenland woont.