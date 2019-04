Een eenmotorig vliegtuig met twee inzittenden is maandag neergestort op een militair terrein in Hilversum. De twee inzittenden zijn na een reddingsactie bevrijd uit de boom waar het vliegtuig in was beland. Ze zijn goed aanspreekbaar.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de crash is. Het vliegtuig is neergekomen bij de Korporaal Van Oudheusdenkazerne.

Het vliegtuig hangt in een boom op ruim 10 meter hoogte en lekt brandstof. Daardoor kwamen beide inzittenden onder de brandstof te zitten. Er is geen brand uitgebroken.

De brandweer heeft geprobeerd het toestel te zekeren. Een speciaal reddingsteam uit Utrecht heeft de inzittenden vervolgens bevrijd.