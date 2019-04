Twee Nederlandse mannen zijn maandag door de rechter tot negen en twaalf maanden cel veroordeeld wegens het leveren van grote hoeveelheden munitie aan Franse terroristen. Drie andere verdachten werden vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs.

De munitie werd in 2016 door de politie gevonden in een kelderbox in Rotterdam-West en had een totaalgewicht van 45 kilo. Er werden meer dan 3.500 patronen gevonden voor aanvalsgeweren (AK-47's) en pistolen.

De patronen werden geleverd aan twee Franse onderdanen, die volgens de rechtbank een terroristische aanslag voorbereidden. De mannen logeerden bij een verdachte die eerder werd vrijgesproken.

Volgens de Fransen hadden zij misbruik van die verdachte gemaakt. Beide mannen zijn opgepakt en zitten in Frankrijk vast.

'Verband tussen opslag munitie en voorbereiding aanslagen'

Andere kalasjnikovs, handvuurwapens, explosieven, ontstekers en "jihadistische geschriften" zijn gevonden in de Franse plaats Argenteuil. Dat gebeurde na aanhouding van Anis B., een door Frankrijk gezochte terrorismeverdachte die naar Syrië was afgereisd om zich bij IS aan te sluiten.

Volgens de rechter is er een verband tussen de opslag van munitie in Rotterdam en de voorbereiding van aanslagen in Frankrijk.