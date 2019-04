Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voorwaardelijke celstraffen van zes maanden geëist tegen de twee agenten die volgens justitie een verwijtbare rol hebben gespeeld bij de aanhouding van Mitch Henriquez die zijn dood tot gevolg had. Ook eist justitie een ontzetting uit het politieambt van twee jaar.

Het OM ziet nu wel een verband met het toegepaste geweld. De "ommezwaai" zoals de officier van justitie het omschreef, hangt samen met "voortschrijdend inzicht en een rapport van Wilma Duijst".

Duijst is bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Maastricht University en schreef in opdracht van het OM een rapportage over het acuut stresssyndroom.

Volgens Duijst bestaat een dergelijk syndroom niet in de medische wetenschap. Er is wel zoiets als stressgerelateerd overlijden, maar is het geen doodsoorzaak. Het syndroom werd bij de rechtbank noch door het OM als doodsoorzaak aangewezen.

Mishandeling met dood tot gevolg bewezen geacht

Ook in het hoger beroep zegt justitie niet met zekerheid te kunnen vaststellen waar Henriquez aan is overleden. "Wel achten wij in het geval van DH01 mishandeling met de dood tot gevolg bewezen."

DH01 is de agent die een nekklem bij Henriquez toepaste en zo wordt aangeduid om zijn anonimiteit te waarborgen. "De nekklem was een onmisbare schakel in de keten van gebeurtenissen die leidde tot de dood van Henriquez", stelde het OM vast.

De verklaring van DH01 dat hij de klem nooit met kracht heeft toegepast, noemt het OM ongeloofwaardig. Justitie wijst in die context op het geconstateerde letsel in de nek van Henriquez.

Aanhouding volgens OM buiten proportie

"Wij twijfelen niet aan een feitelijke en juridische causaliteit tussen het toegepaste geweld van de agenten bij de aanhouding van Henriquez en zijn dood", voegde de officier eraan toe.

"Een terechte aanhouding van een aangeschoten man die vervelende grappen maakte, maar die een normale arrestatie had moeten zijn", betoogde de officier. "Maar de aanhouding was verre van normaal en dat verdiende Henriquez niet."

Ook tweede agent volgens OM verwijtbaar

DH02 had als groepscommandant de leiding over de arrestatie. De man paste geweld toe en wreef pepperspray in het gezicht van de man. "Onrechtmatig", was de conclusie van het OM.

"Geweld dat heeft bijgedragen aan de paniek van Henriquez", voegde het OM daaraan toe. "Hij heeft ook zicht gehad op het geweld dat door DH01 werd toegepast en daarom kan ook deze agent medeplegen worden verweten en dood van Henriquez worden verweten."

Arubaan aangehouden na dreigen met 'wapen'

Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden in het Zuiderpark tijdens een muziekfestival in Den Haag. Hij riep meermaals dat hij een wapen op zak had en greep daarbij naar zijn kruis. De 42-jarige Arubaan werd na meerdere waarschuwingen aangehouden door in totaal vijf agenten.

Henriquez verzette zich tegen zijn arrestatie waarop door de politieagenten geweld werd toegepast. In het geval van twee agenten wordt dat verwijtbaar geacht.

Het gerechtshof in Den Haag doet op 19 juni uitspraak.