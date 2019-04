De politie Amsterdam heeft maandagochtend op meerdere locaties aanhoudingen verricht in verband met het onderzoek naar de aanslag op het pand van De Telegraaf in juni 2018.

Meer mededelingen worden later op de dag gedaan, meldt de politie maandag.

De aanhoudingen zijn volgens De Telegraaf verricht door het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde begin maart er "sterk rekening mee te houden" dat de voortvluchtige Ridouan Taghi de opdracht voor de aanslag op De Telegraaf heeft gegeven. Het is niet bekend of Taghi maandagochtend ook is aangehouden.

Een Volkswagen reed in juni door de gevel van TMG-gebouw

In juni vorig jaar reed een nog onbekende man met een Volkswagen Caddy door de gevel van het TMG-gebouw waar de redactie van de krant huist.

Acht maanden na de aanslag op het gebouw stelt het OM dat Taghi de vermoedelijke opdrachtgever is. Justitie spreekt van een "complex onderzoek".

Het recherchewerk kwam moeizaam op gang, omdat de man die de gevel ramde onherkenbaar was en veel sporen zijn gewist. Hij had de met jerrycans gevulde wagen na het rammen van het gebouw in brand gestoken.

Politici veroordeelden de aanslag fel

De aanslag verwoestte een flink deel van de gevel. Volgens De Telegraaf is er voor 800.000 euro aan schade aan het pand. Politici veroordeelden de aanval al kort na de gebeurtenis. Zo noemde premier Mark Rutte het een "klap in het gezicht van de vrije pers".

Taghi wordt door het OM verdacht van het aansturen van meerdere liquidaties. Het gaat hier onder meer om de moorden op Samir Erraghib (2016) en Hakim Changachi (2017).

De "groep rondom Taghi" wordt het OM ook verantwoordelijk gehouden voor de moord op Reduan B. (de broer van kroongetuige Nabil B.), die in maart vorig jaar om het leven werd gebracht.