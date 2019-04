Fans van Michael Jackson voeren maandagochtend actie bij het hoofdkantoor van McDonald's Nederland in Amsterdam. Ze zijn verontwaardigd omdat McDonald's vorige week een standbeeld van Michael Jackson bij het filiaal in Best verwijderde. Het beeld stond er al 23 jaar.

Aanleiding voor het verwijderen van het standbeeld is de documentaire Leaving Neverland waarin twee mannen de 'King of Pop' beschuldigen van seksueel misbruik. De fans noemen deze film eenzijdig.

De fans zetten hun verontwaardiging kracht bij door om 10.00 uur met een vrachtauto naar McDonald's te rijden met daarop de tekst "Michael Jackson is onschuldig - Ken de feiten". Het mobiele billboard doet daarna tevens Paradiso in Amsterdam aan. Het poppodium annuleerde onlangs een eerbetoon aan Jackson.

Eerder stonden de fans al met het bord bij het Mediapark, voorafgaand aan de uitzending van de documentaire door de VPRO.

'McDonald's heeft eenzijdig besluit genomen'

"McDonald's geeft aan te vrezen dat Michael Jackson ook onprettige gevoelens bij klanten kan oproepen. De film Leaving Neverland is echter ongelooflijk eenzijdig - alleen gebaseerd op verklaringen van twee mannen - en juridisch niet hard te maken", staat in een persverklaring van de Nederlandse fans van het platform MJ Innocent.

Ze vinden het besluit van McDonald's te snel genomen; zij verwijten de twee mannen die in de film worden opgevoerd dat hun verhalen tal van tegenstrijdigheden bevatten. De fans hadden liever gezien dat McDonald's met hen in gesprek was gegaan om gezamenlijk een oplossing te zoeken. "Helaas heeft McDonald's ervoor gekozen het beeld in alle stilte te verwijderen."

Het standbeeld is gedoneerd aan fanclub

Het beeld werd in 1996 bij het restaurant geplaatst door de franchisenemer. Het beeld in Best werd jaarlijks bezocht door duizenden mensen die speciaal hiervoor naar Best kwamen. Er kwamen ook bezoekers vanuit Duitsland, België en Frankrijk.

Het beeld is gedoneerd aan de Nederlandse Michael Jackson-fanclub. "In overleg met de fanclub wordt een nieuwe bestemming gevonden."

Ook in buitenland werden al beelden verwijderd

Het is niet het eerste standbeeld van de 'King of Pop' dat na de geruchtmakende documentaire is verwijderd. Zo werden standbeelden in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken weggehaald. Madame Tussauds in Amsterdam liet eerder weten het wassen beeld van het popicoon ondanks de klachten te laten staan.

Ook de muziek van Jackson staat ter discussie. Radiostations in onder meer Canada en Nieuw-Zeeland besloten zijn nummers uit de playlist te halen. In Nederland liet Albert Heijn vorige maand weten zich te beraden op het verwijderen van nummers van de zanger uit de playlist die in de winkels wordt gebruikt.