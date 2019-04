Door een eenzijdig ongeval op de A1 bij Rijssen is zondag een persoon om het leven gekomen. Een andere inzittende moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens de politie was de auto gaan slippen en belandde het voertuig op de kop in de berm.

Eerder op de zondagmiddag raakte ook een andere auto in de slip op de A1 bij Rijssen. Deze bestuurder verloor de macht over het stuur en botste tegen de vangrail in het midden. Een inzittende is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.