Een deelnemer aan de zondag gehouden NN Marathon Rotterdam is overleden. Dat meldt de organisatie op de website van het evenement.

Het is onbekend of de overleden atleet een man of een vrouw is. In totaal moesten drie mensen worden gereanimeerd. Er deden zo'n zeventienduizend hardlopers mee aan de marathon.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio vertelde aan het AD dat de medische hulpposten langs de race het erg druk hadden. "Ambulancepersoneel is gevraagd om langer door te werken en er zijn acht extra ambulance's ingezet."

Het is niet de eerste keer dat een deelnemer aan de Marathon Rotterdam overleden is. In de editie van 2006 overleed een 41-jarige Duitser in het ziekenhuis, nadat hij 500 meter voor de finish was ingestort. In 2012 overleefde een 14-jarige jongen een hartstilstand niet, nadat hij de recreatieve 10 kilometer voltooid had.