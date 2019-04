Zondag is het grotendeels zonnig en vrijwel droog. Met in de middag 16 tot 21 graden is het vrij zacht lenteweer. In het zuiden blijft het bewolkter.

Zeer lokaal is aan het einde van de middag en begin van de avond kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig, rond windkracht 3.

In de nacht naar maandag breiden de wolkenvelden vanuit het zuiden verder uit naar het noorden. De temperatuur zakt dan niet verder dan 7 graden. Wel blijft wat regen mogelijk.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 14° 6° O 3 Woensdag 12° 3° NO 3 Donderdag 10° 1° O 4 Vrijdag 10° 0° O 4 Zaterdag 8° 0° ONO 3

Bekijk hier het actuele weer