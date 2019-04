Het tweetal dat vrijdag na een dodelijke schietpartij in Eindhoven werd opgepakt, is weer vrijgelaten. Uit onderzoek is geen verdere informatie naar voren gekomen die de mannen linkt aan het schietincident.

Agenten hielden de mannen vrijdag met getrokken wapens aan op de Kennedylaan in Eindhoven, na een melding over de aanwezigheid van hun auto bij het schietincident op de Beukenlaan. De auto zou met hoge snelheid zijn weggereden.

Bij de schietpartij raakte een 54-jarige man uit Eindhoven zwaargewond. Volgens de politie zijn meerdere schoten op het slachtoffer gelost toen hij de woning van een familielid verliet. Diezelfde ochtend overleed de man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De toedracht van de schietpartij is nog niet bekend. Het onderzoek naar het schietincident is nog in volle gang, meldt de politie. Zo wordt bijvoorbeeld nog sectie gedaan op het lichaam. Ook wordt in de omgeving van de Beukenlaan een buurtonderzoek uitgevoerd.