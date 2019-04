De politie heeft zaterdagmiddag een 55-jarige Tilburger aangehouden vanwege een conflict in een Arnhemse woning. De arrestatie vond plaats nadat de man door de politie in zijn been was geschoten.

De politie ontving omstreeks 16.00 uur een melding over een conflict in een woning aan de Honingkamp, waarbij een man mogelijk met een mes zou dreigen.

Ter plaatse probeerden agenten de man te kalmeren, maar hij weigerde mee te werken. De man bedreigde de politie met een mes. Zij voelden zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen, maar ook dit had geen effect op de verdachte.

Uiteindelijk werd de man in zijn been geschoten. Vanwege de schotwond is hij voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Dit gebeurde onder begeleiding van de politie.

De toedracht van het conflict wordt nog onderzocht. Daarnaast onderzoekt de Rijksrecherche het schieten op de man, wat gebruikelijk is wanneer een persoon gewond raakt doordat een agent zijn vuurwapen gebruikt.