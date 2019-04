Bij een steekpartij op de Orionweg in Haarlem zijn zaterdag twee gewonden gevallen. Volgens de politie worden beide gewonden gezien als verdachten. Een van de twee gewonden is opgepakt, de andere is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft ook nog een derde verdachte aangehouden in de woning van de opgepakte verdachte. Waarom deze persoon is aangehouden, is niet bekend.

Mogelijk wordt de gewonde verdachte die is opgepakt alsnog naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de toedracht is nog niets bekend, meldt de politie.