Een plofkraak bij een winkelcentrum in Groningen heeft zaterdagochtend veel schade veroorzaakt. Niemand raakte gewond.

Het gebied rond het winkelcentrum De Kajuit is afgezet en een paar omliggende woningen worden ontruimd. De politie is op zoek naar twee jongens in zwarte kleding die ervandoor zijn gegaan op een scooter. Ook wordt er gesproken over een zwarte auto die er mogelijk bij betrokken is.

Het onderzoek is op dit moment gaande.