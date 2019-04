Meerdere kinderdagverblijven in de provincie Noord-Brabant weigeren kinderen die niet gevaccineerd zijn, blijkt vrijdag uit een rondgang van Omroep Brabant. Dit is wettelijk niet toegestaan, maar gebeurt toch.

Volgens onderzoek van de omroep zitten veel kinderdagverblijven "met de kwestie in hun maag".

Zo zouden meerdere organisaties aan ouders vragen of hun kinderen de inentingen hebben gekregen en het gesprek aangaan als dit niet het geval blijkt. En in sommige gevallen worden kinderen dus geweigerd.

De discussie omtrent vaccinaties is de afgelopen periode opgelaaid nu er een uitbraak van mazelen in Europa gaande is. Bij een kinderdagverblijf in Den Haag is deze week ook een uitbraak van mazelen geconstateerd. Vier kinderen zijn besmet, geen van hen was ingeënt. Bij sommigen kwam dit omdat ze jonger waren dan de inentingsleeftijd.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland tien meldingen patiënten met mazelen binnengekomen. In de eerste drie maanden van 2015 tot 2018 werd melding gemaakt van maximaal twee patiënten.