Vliegtuigmaatschappij Transavia en de passagiers die vorige week door een technisch mankement vastzaten op het vliegveld van Dubai, zijn tot overeenstemming gekomen over de compensatie.

De passagiers stuurden op 28 maart een brief aan de directie van Transavia. Hierop heeft de CEO van Transavia, Mattijs ten Brink, een excuusbrief verstuurd naar alle gedupeerde passagiers.

Theo Veltman is een van de woordvoerders van de passagiers. Hij zegt blij te zijn met de excuses van de luchtvaartmaatschappij. "De brief is goed ontvangen. We zijn blij dat we excuses hebben gekregen en Transavia heeft aangegeven dat een en ander niet goed is gegaan. Dat geeft ruimte."

Ten Brink zegt dat er een intensief en constructief gesprek met passagiers is gevoerd, waarin er onder andere is "geluisterd naar de beleving en de persoonlijke ervaringen van de passagiers".

Woordvoerder Veltman zegt dat in ieder geval 120 van de passagiers tevreden zijn en dat de drie belangrijkste punten voor de passagiers goed door Transavia zijn ingevuld. Het ging hun voornamelijk om "excuses, maatregelen om herhaling te voorkomen en individuele compensatie".

Transavia-passagiers strandden in Dubai

De groep voornamelijk Nederlandse reizigers zou vorige week maandag vroeg in de nacht vanuit de Arabische Emiraten arriveren op Schiphol, maar twee dagen later zat vrijwel iedereen nog vast in Dubai.

Transavia meldde dinsdagmiddag dat er vlak voor het vertrek van vlucht HV6902 een technisch mankement aan het hydraulische systeem werd geconstateerd. De reizigers zaten toen al in het toestel.