Landbouwvoertuigen die 40 kilometer per uur kunnen rijden, moeten verplicht een Algemene Periodieke Keuring (APK) krijgen. Daar heeft de ministerraad vrijdag mee ingestemd. De keuring moet vanaf het najaar verplicht worden.

Door de verplichte keuring worden de voertuigen ook automatisch bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geregistreerd.

De maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen wordt van 25 kilometer per uur verhoogd naar 40 kilometer per uur. Als bestuurders met hun landbouwvoertuig harder willen rijden dan 25 kilometer per uur moeten ze een kentekenplaat hebben.

Volgens de Europese regels moeten snelle landbouwvoertuigen een APK-registratie hebben. Nederland is in 2017 door de Europese Commissie in gebreke gesteld, omdat het zich toen nog niet aan die afspraak hield. Reden daarvoor was dat de Tweede Kamer eerder niet akkoord was met de verplicht APK voor landbouwvoertuigen.