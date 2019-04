De veertigjarige Tevfik G. uit Arnhem die verdacht wordt van het met een zwaard doodsteken van zijn twaalfjarige zoon, zegt dat hij een psychose had en was overgenomen door de duivel. Dat meldt De Gelderlander tijdens de eerste inleidende zitting voor de rechtbank van Arnhem.

De man wordt moord dan wel doodslag ten laste gelegd, evenals poging tot moord op - of het willen toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij zijn andere zoon (15).

Omroep Gelderland meldt dat zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de advocaat van de verdachte wil dat G. wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC).

De man uit Arnhem wordt ervan verdacht op 22 december vorig jaar zijn zoon Bekiro te hebben doodgestoken met een zwaard en zijn andere zoon Emre met datzelfde wapen te hebben aangevallen.

Het incident gebeurde in de woning van de familie aan de Dragonstraat in Arnhem. De man stak meerdere malen in op zijn twaalfjarige zoon, die aan zijn verwondingen overleed. Daarna ging hij zijn vijftienjarige zoon achterna, maar die wist te ontkomen door de straat op te vluchten.

Verdachte stond eerder onder behandeling bij zorginstelling

De moeder van de verdachte liet destijds in De Gelderlander weten dat haar zoon onder behandeling had gestaan bij zorginstelling Pro Persona. De dag voor het steekincident was de politie al twee keer naar de woning gegaan naar aanleiding van meldingen dat er iets aan de hand zou zijn.

De eerste keer hoefde er niet te worden ingegrepen, de tweede keer deed niemand open. Waarom de agenten naar het huis waren gegaan en wie de meldingen had gedaan, wilde de politie destijds niet zeggen.