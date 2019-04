Een 54-jarige man uit Eindhoven is vrijdagochtend neergeschoten op de Beukenlaan in Eindhoven. Het slachtoffer is later aan zijn verwondingen overleden.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de toedracht van het incident is. Volgens Studio040 werd het slachtoffer op de Beukenlaan neergeschoten in zijn auto.

Hulpdiensten hebben hem vrijdagochtend gereanimeerd, waarna de man naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De politie zoekt in de omgeving van de Beukenlaan naar de dader. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van een politiehelikopter. De omgeving van het schietincident is ruimschoots afgezet.

Op dit moment zijn rechercheurs en specialisten van de forensische opsporing onderweg voor sporenonderzoek.