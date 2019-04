Een 54-jarige man uit Eindhoven is vrijdag aan zijn verwondingen overleden nadat hij werd neergeschoten op de Beukenlaan in de Brabantse stad.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de toedracht van het incident is. De politie is een onderzoek gestart. Het slachtoffer werd vrijdagochtend op de Beukenlaan, in een woonwijk, neergeschoten bij zijn auto.

Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd, waarna de man naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De man was op bezoek bij een familielid. Er werden meerdere schoten op hem gelost toen hij een woning verliet en bij zijn auto kwam. De exacte toedracht van het schietincident is nog niet bekend.

De politie zocht vrijdag in de omgeving van de Beukenlaan naar de dader. Daarbij werd ook gebruikgemaakt van een helikopter en een speurhond. Later werd bekend dat het nog onduidelijk is of het om één of meerdere daders gaat. Er zijn nog geen signalementen bekend. Ook is er nog geen signalement van een vluchtvoertuig.

De omgeving van het schietincident werd ruimschoots afgezet. Inmiddels is de straat weer vrijgegeven.