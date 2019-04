De gaten door het lerarentekort zijn op de Haarlemse Rudolf Steinerschool niet meer dicht te lopen. Na vrijdag is groep 7 opgeheven, schrijft de Volkskrant.

De leerlingen worden over andere antroposofische scholen in de omgeving verspreid. In het hele land hebben basisscholen een scala aan lapmiddelen uit de kast getrokken.

Donderdag was de laatste lesdag. Vrijdag nemen de leerlingen van groep 7 van de antroposofische Rudolf Steinerschool in Haarlem afscheid van elkaar en van de school.

Met ingang van maandag is de klas opgeheven. Er is geen leraar meer te vinden. De leerlingen worden verdeeld over andere vrije scholen in Haarlem, Hoofddorp en Hillegom.

Het is een nieuw dieptepunt in het lerarentekort, dat toch al steeds grotere gaten in het onderwijs slaat. Twee weken geleden hief de Joppenszschool in Leiden groep 8 op.