De Haarlemse Rudolf Steinerschool is vanwege het lerarentekort genoodzaakt om groep 7 op te heffen, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Donderdag was de laatste lesdag en vrijdag nemen de leerlingen afscheid van de school. Zij worden over andere scholen in in Haarlem, Hoofddorp en Hillegom verspreid.

Met ingang van maandag is de klas opgeheven, aldus de Volkskrant. Er is geen leraar meer te vinden.

Het is niet de eerste keer dat het lerarentekort tot de opheffing van een klas leidt. Twee weken geleden hief de Joppensz-school in Leiden groep 8 op. Het ministerie van Onderwijs zegt tegen de krant dat vorig jaar ook in Rotterdam een klas is opgeheven.