Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) betreurt het dat mensen vorige maand geschrokken zijn van een laagvliegende Boeing boven Amsterdam.

De Boeing werd begeleid door vier gevechtsvliegtuigen. Het ging om een vliegshow ter ere van honderd jaar Nederlandse luchtvaart, maar veel inwoners van Amsterdam waren hier niet van op de hoogte.

De minister reageerde donderdag op de gebeurtenis in beantwoording op Kamervragen die waren ingediend door Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren (PvdD). "Ik vind het vervelend als mensen onnodig geschrokken zouden zijn van de vertoning", schrijft Van Nieuwenhuizen.

De vliegshow, waarbij historische vliegtuigen, een Boeing 777 en vier F16's vluchten maakten, was door de organisatie zoveel mogelijk stilgehouden voor het publiek. Op een publicatie in de Staatscourant na was de show een verrassing.

Nu blijkt dat de organisatie dit had gedaan om te voorkomen dat er grote groepen mensen naar het EYE Filmmuseum zouden komen. Daar was de show het beste te zien en was ook koning Willem-Alexander aanwezig.

Organisatie had niet op onrust gerekend

De organisatie had ook niet op onrust gerekend, zo blijkt uit de antwoorden op de Kamervragen. "De organisatie ging ervan uit dat met het vliegpatroon van een langsvlucht van drie formaties met verschillende vliegtuigtypen duidelijk zou zijn dat het hier een geplande luchtvaartactiviteit betrof."

De minister zegt wel dat de organisatie "met de kennis van nu" inderdaad te weinig rekening had gehouden met het feit dat vier straaljagers naast een passagiersvliegtuig vragen zouden kunnen oproepen.