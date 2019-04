De politie heeft in Beesel nog geen sporen aangetroffen die duiden op de plek waar het lichaam van de sinds 1975 vermiste Marjo Winkens (17) begraven is. Er wordt sinds maandag gezocht bij een perceel in het Limburgse Beesel.

Archeologen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zullen de grond weer onderzoeken.

Mocht er vrijdag niets gevonden worden, dan zal het onderzoek die dag worden afgerond. "Ook wordt de bewaking ter plaatse dan opgeheven."

De politie zoekt op deze specifieke plek vanwege een tip waaruit zou blijken dat het lichaam van het meisje daar ligt.

De Schimmertse verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 nadat ze naar de Sint Rosa Kermis in Sittard was geweest.

Ze had daarvoor een bromfiets geleend. Dit voertuig is teruggevonden, evenals wat kledingstukken. Van de tiener zelf ontbreekt al ruim 43 jaar elk spoor.