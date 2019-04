De 54-jarige man uit Zegveld wiens lichaam dinsdag is aangetroffen in een berm in Wilnis was eerder vrijgesproken van het stalken van de vrouw die dinsdag eveneens dood werd aangetroffen. Het mogelijke verband tussen de twee zaken wordt nog onderzocht.

Een eerder opgelegd contact- en een locatieverbod waren niet meer van kracht, maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend.

De vrouw werd dinsdagavond dood gevonden in haar woning aan de Landsherenstraat in Mijdrecht. Ze was door kogels om het leven gekomen. Niet veel later werd het lichaam van de man aan de Amstelkade in Wilnis aangetroffen. Hij was omgekomen door zelfdoding.

Wilnis ligt op een steenworp afstand van Mijdrecht. Beide dorpen behoren tot de gemeente De Ronde Venen in de provincie Utrecht.

De politie liet woensdag weten dat er een relatie tussen de man en vrouw bestond. Ook werd bekend dat de vrouw eerder aangifte tegen de man had gedaan.

Man kreeg eerder contact- en locatieverbod opgelegd

Het OM laat nu weten dat de 45-jarige vrouw inderdaad in september vorig jaar aangifte van stalking en belediging heeft gedaan.

Uit de aangifte blijkt dat de man ervan werd verdacht de vrouw in de maanden mei tot en met september meerdere sms'jes, WhatsApp'jes en e-mails te hebben gestuurd. Hij zou zich bij haar woning hebben opgehouden, haar vuilnis hebben doorzocht en de vrouw hebben uitgescholden.

In november kreeg de man daarom een contact- en een locatieverbod voor een periode van negentig dagen opgelegd. De verboden waren van kracht totdat hij moest voorkomen voor de rechter.

Man vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs

Op die zitting in februari eiste de officier van justitie een werkstraf en een verlenging van het contact- en het locatieverbod.

De rechter sprak de man echter vrij wegens gebrek aan bewijs en hiermee kwam ook een einde aan de verboden. Er werd na overleg met de vrouw geen hoger beroep aangetekend.

Of de man verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw wordt nog onderzocht.