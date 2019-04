Een ondernemer die betrokken was bij de bouw van een windmolenpark in Groningen heeft zich teruggetrokken nadat hij een dreigbrief ontving, meldt de politie donderdag. Eind vorige maand gebeurde hetzelfde bij een man die meewerkte aan windmolenproject De Monden in Drenthe.

Volgens Dagblad van het Noorden stond in de brief 'We hebben met u minder geduld' geschreven, waarmee dus verwezen wordt naar de ondernemer van De Monden.

De man zou 48 uur hebben gekregen om zijn taken naast zich neer te leggen. De politie bevestigt dat er aangifte van bedreiging is gedaan en dat de man ervoor heeft gekozen niet meer verder te werken aan het windmolenpark.

De agenten onderzoeken of de dreigbrieven door dezelfde persoon of dezelfde personen is gestuurd.

Opvallend is dat de ondernemer die vorige maand besloot zich terug te trekken, eerder ook al aangifte deed. Half februari werd er asbest gedumpt in de buurt bij station Delfzijl, waar zijn bedrijf toen bezig was met werkzaamheden.

NCTV: 'Het begint extremistische vormen aan te nemen'

Zowel in Drenthe als Groningen wordt de komst van windmolenparken al jaren gehekeld door actievoerders. Zij claimen onder meer dat hun woongenot bederft.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zei in september 2018 dat de acties met name in Noord-Nederland "extremistische vormen" beginnen aan te nemen. Het is niet bekend wie er achter de dreigementen zit.